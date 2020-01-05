Фото: Дзюба с товарищами празднуют Новый год в блестящих обтягивающих костюмах

Новогодние снимки нападающего петербургского «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы удивили и шокировали некоторых фанатов. На появившемся на странице футболиста в Instagram фото спортсмен и его товарищи позируют в блестящих костюмчиках, состоящих обтягивающих коротеньких трусиков и футболочек.

«Концерт группы Blue», — подписал снимок футболист.

Instagram @artem.dzyuba

На другом снимке за столом запечатлена большая компания взрослых и детей разных возрастов, одетых в ползунки и чепчики, у некоторых во рту огромные соски. Фото озаглавлено «грудничковая вечеринка». Подписчики в комментариях в основном отмечают, что Новый год, похоже, у футболиста прошел весело, однако некоторых вид бравых молодцов в странных костюмчиках не позабавил, а возмутил.

«Шок-контент 18+»

«Это фото сделало мой день, спасибо».

«Артем самый фигуристый».

«А вот и третья мировая война. Это Трамп подослал войска в Россию».

«Бред Артем, или я не так посыл понял. Бесит уже раздевание на публику, стало нормой», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что болельщики подарили Артему Дзюбе портрет, на котором он изображен с золотым нимбом вокруг головы.