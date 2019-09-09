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  4. Дзюбе подарили портрет с нимбом вокруг его головы — фото

Дзюбе подарили портрет с нимбом вокруг его головы — фото

, 19:49 Фото 22

Болельщик из Калининграда преподнес презент нападающему сборной России в качестве благодарности за игровую футболку.

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Фото, видео: ТАСС / Григорий Дукор, Instagram @igor9mba

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 25

Нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе подарили его портрет с нимбом вокруг головы. Презент спортсмену в качестве благодарности преподнес болельщик из Калининграда Игорь Полуэктов в одной из гостиниц.

«Вы, наверное, помните, как почти год назад капитан нашей сборной Артем Дзюба после матча со Швецией подарил мне свою игровую футболку. В этом году я решил сделать ему подарок и подготовил вот такую картину», — написал футбольный болельщик.

Instagram @igor9mba

Игорь Полуэктов около года назад был среди фанатов сборной России по футболу на мачте со Швецией в рамках Лиги наций УЕФА. Болельщики нарядились в персонажей «Деревни дураков» некогда популярного юмористического телешоу. Артему Дзюбе понравилась задумка фанатов и он подарил Игорю Полуэктову свою игровую футболку с номером 22.

Instagram @igor9mba

Футболист в ответ опубликовал на своей странице в Instagram в разделе «сторис» аналогичное фото с надписью: «Спасибо за подарок!».

9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе в матче шестого тура Группы I в рамках квалификации Евро-2020 сборная России примет национальную команду Казахстана. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где посмотреть прямую трансляцию или онлайн матча между сборными России и Казахстана.

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