Стали известны дата и место похорон петербургского онколога Павленко

Известного хирурга-онколога Андрея Павленко похоронят в канун Рождества на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Прощание состоится в Спасо-Преображенском Соборе в 13.15», — написала его супруга в социальной сети.

Слова соболезнования семье петербургского врача выразила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она подчеркнула высокий вклад в борьбу с онкологией.

«Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление», — заявила министр.

Онкологию у Андрея Павленко диагностировали в марте прошлого года. После этого он завел блог, где откровенно рассказывал о болезни. Кроме того, известный в Северной столице врач организовал благотворительный проект CancerFund по улучшению качества помощи людям с онкологическими заболеваниями. Пациентов он принимал до последнего. Хирурга не стало утром 5 января. У него остались жена и трое детей. В социальной сети множество людей пишут слова соболезнования и поддержки семье врача.