Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Рак, на вершине может быть одиноко. Постарайтесь найти единомышленников, и не ведитесь на поводу у завистников. Также эта на этой неделе не лишним будет заняться собственной самореализацией, успокойте своих внутренних демонов. Это поможет вам преодолеть невзгоды и обрести внутреннюю гармонию.

Космический совет : необходимо понять, чего вы хотите на самом деле.

Близнецы, вам необходимо выбрать нужный вектор. Сейчас время расслабиться, продумать свои цели и понять, чего желаете на самом деле. Друзья и члены вашей семьи окажут вам поддержку. Позвольте себе опереться на них в сложную минуту.

Телец, у вас всегда не хватало смелости осуществить свою мечту. На этой неделе удача будет на вашей стороне, если выберете верный настрой. Вы способны достичь всего, чего пожелаете. Как говорится, было бы желание. Доверьтесь тем, кто никогда не подводил вас.

Овны, на этой неделе вам необходимо немного почувствовать себя ребенком. Вам просто необходимо выйти за пределы собственных ограничений и найти радость в том, чем вы занимаетесь. Не будет лишним синхронизировать свои силы с друзьями и близкими.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 января, Луна в Козероге окажет благотворное влияние на достижение целей. Романтика отодвигается на второй план в приоритете стоят рабочие вопросы: продвижение по службе, новые проекты. Самое подходящее время для решения бытовых проблем, наведения порядка в доме

♌ Лев

Львы, путь к своей цели — это очень важная вещь, но не стоит забывать о душе. Подумайте, как пополнить свои внутренние резервы. Возможно, иногда стоит остановиться для того, чтобы просто осмотреться по сторонам, и заметить красоту, которая вас окружает.

Космический совет: остановите бег и посмотрите по сторонам.

♍ Дева

Девы, если сомневаетесь, лучше не продолжать путь. Для следующего этапа вам необходима передышка. У вас есть возможность сдвинуть горы, но важно делать все с умом, ведь «спешка нужна лишь только при ловле блох». Некоторые из вас могут почувствовать тягу к знаниям, не ограничивайте себя в этом, поддайтесь импульсу.

Космический совет: для того, чтобы «свернуть горы», вам необходима передышка.

♎ Весы

Весы, вы можете быть самым талантливым человеком во всем мире, но, если не будете предпринимать какие-то попытки для того, чтобы реализовать свои способности, ничего не получится. Вы в состоянии добиться настоящего прорыва, удача особенно улыбнется вам на этой неделе.

Космический совет: время действовать.

♏ Скорпион

Скорпион, не все, что сияет — золото. Вы часто забываете об этом, и порой выбираете совсем не то, что нужно. Хватит думать только о благополучии других людей, пришло время проявить заботу и о себе. Доверьтесь своей интуиции, она приведет вас к исполнению вашей мечты.

Космический совет: хватит думать только других, позаботьтесь и о себе.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы можете столкнуться с изменой или предательством. Наверняка, вам захочется отомстить, но представьте на минуту, к чему это приведет. Зло рождает еще большее зло. Если вы отпустите ситуацию и разве что пожалеете этого человека, то испытаете невероятное удовлетворение и спокойствие.

Космический совет: не отвечайте злом на зло.

♑ Козерог

Козероги, не стоит отступать. Посмотрите в глаза опасности, будьте смелее. У вас есть все шансы на успех, не бойтесь импровизировать или показаться глупым. Завяжите новые знакомства. Станьте сами творцом своей судьбы.

Космический совет: станьте творцом своей судьбы.

♒ Водолей

Водолей, когда человеку нравится то, что он делает, и когда это не противоречит его принципам, он счастлив. Этот период вашей жизни можно сравнить с семенами, которые сажают в землю. Что посеешь, то и пожнешь. Задумайтесь об этом.

Космический совет: что посеешь, то и пожнешь.

♊ Рыбы

Рыбы, в воздухе витает запах свободы. Для некоторых из вас, начало года станет переломным моментом в лучшую сторону. Возможно стоит начать новое дело, или же решиться на смену работы, или вообще профессии.

Космический совет: пришло время менять свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 января.