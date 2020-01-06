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«Википедия» и футболист Тарасов назвали Россию победителем МЧМ-2020

, 2:18 | Валентин Черников Фото 52

Молодежная сборная РФ по хоккею проиграла финальный матч канадцам, но незадолго до поражения стала «чемпионом» в сети.

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Российскую сборную по хоккею ошибочно объявили победителем МЧМ-2020. Подопечные Валерия Брагина до последних секунд боролись с канадцами и большую часть игры удерживали преимущество, но уступили со счетом 3:4 и взяли «серебро».

Досадный факт не помешал «Википедии» назвать чемпионом именно россиян, пишет RT. В статье «Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд» в тройке призеров поставили на первое место РФ. На это обратили внимание и пользователи Twitter.

Футболист Дмитрий Тарасов также удивил интернет-юзеров поздравлениями соотечественников, сообщает портал «Чемпионат».

«Пацаны, красавцы! С победой!», — написал бывший полузащитник «Локомотива» в Instagram.

Позднее спортсмен объяснил свой пост поклонникам.

Instagram @tarasov23

«Этот неловкий момент, когда проиграл в Элиас (Alias, настольная игра — Прим. ред.), и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сторис и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех», — уточнил Тарасов.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал о том, как сборная России уступила Канаде в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею.

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