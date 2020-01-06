По меньшей мере 60 человек пострадали в страшной аварии с автобусом в США

По меньшей мере 60 человек получили ранения в результате страшной аварии в США. ДТП произошло на трассе в штате Пенсильвания, пишет издание Washington Post.

Также сообщается о пяти погибших.

Известно, что на автомагистрали столкнулись два тягача, чартерный автобус и легковой автомобиль.

Возраст пострадавших варьируется от семи до 67 лет, раненых с различными травмами госпитализировали в ближайшие больницы.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и виновники ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иномарка лоб в лоб столкнулась с троллейбусом в Петербурге.