  1. Пятый канал
  4. По меньшей мере 60 человек пострадали в страшной аварии с автобусом в США

По меньшей мере 60 человек пострадали в страшной аварии с автобусом в США

, 1:50 | Нюра Незванова Видео 22

В результате ДТП в штате Пенсильвания погибли пять человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter@Enterate_SV, Bur01210878

По меньшей мере 60 человек получили ранения в результате страшной аварии в США. ДТП произошло на трассе в штате Пенсильвания, пишет издание Washington Post.

Также сообщается о пяти погибших.

Известно, что на автомагистрали столкнулись два тягача, чартерный автобус и легковой автомобиль.

Возраст пострадавших варьируется от семи до 67 лет, раненых с различными травмами госпитализировали в ближайшие больницы.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и виновники ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иномарка лоб в лоб столкнулась с троллейбусом в Петербурге.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы

Последние новости

1:50
По меньшей мере 60 человек пострадали в страшной аварии с автобусом в США
1:16
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января
0:49
Наталия Медведева едва не погибла в новогоднюю ночь несколько лет назад
0:24
Теперь и в Таиланде: Волочкова продемонстрировала шпагат в гамаке — фото
0:01
Рождество Христово: История, традиции, колядки, приметы и гадания
23:49
Сборная России уступила Канаде в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Сейчас читают

Взрыв прогремел в столице Ирака
Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]