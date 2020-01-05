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  4. Иномарка лоб в лоб столкнулась с троллейбусом в Петербурге

Иномарка лоб в лоб столкнулась с троллейбусом в Петербурге

, 1:58 | Алиса Маркова 55

Авария произошла на северо-востоке города. В результате ДТП 22-летний водитель легковушки получил серьезные травмы.

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Автомобиль Skoda Octavia лоб в лоб столкнулся с троллейбусом. Авария произошла около полуночи в Красногвардейском районе города, около 82 дома по улице Металлистов.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Skoda Octavia не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего произошло лобовое столкновение с движущимся в его направлении троллейбусом.

В результате ДТП 22-летний водитель легковушки получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В троллейбусе находились десять человек. Никто из них не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что иномарка вылетела на тротуар и сбила двоих пешеходов в Москве, один человек погиб.

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