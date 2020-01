Как телекамера помогла Канаде обыграть Россию на МЧМ-2020

Телекамера помогла молодежной канадской сборной по хоккею одолеть россиян в финальной игре МЧМ-2020. Окончание третьего периода стала самым обсуждаемым моментом матча.

Под конец игры подопечные Валерия Брагина уступали со счетом 3:4, но играли в большинстве — вшестером против четверых. В одном из эпизодов нападающий канадцев Эйден Дудас выбросил шайбу из зоны площадки. По правилам, за это полагается двухминутный штраф. В этом случае Россия смогла бы продолжить игру в формате шесть на три.

Однако удаления не произошло, поскольку шайба попала в телекамеру. Улетела ли она из игровой зоны, понять на месте было тяжело — камера находилась над стеклянным ограждением. Арбитр принял решение продолжать игру. Позже появились фотографии, на которых видно, что телевизионный объект стоял за ледовой площадкой.

У камеры-«звезды» даже появилась собственная страница в Twitter.

Got a little dinged up in that game but no one is playing at 100% in this tourney #CANvsRUS #WorldJuniors #Canada #GoldMedalGame pic.twitter.com/7Bv19thWt4