Как телекамера помогла Канаде обыграть Россию на МЧМ-2020

Телекамера помогла молодежной канадской сборной по хоккею одолеть россиян в финальной игре МЧМ-2020. Окончание третьего периода стала самым обсуждаемым моментом матча.
Под конец игры подопечные Валерия Брагина уступали со счетом 3:4, но играли в большинстве — вшестером против четверых. В одном из эпизодов нападающий канадцев Эйден Дудас выбросил шайбу из зоны площадки. По правилам, за это полагается двухминутный штраф. В этом случае Россия смогла бы продолжить игру в формате шесть на три.
This puck hit the camera. No doubt.— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) 5 января 2020 г.
Crazy a penalty wasn't called.
🎥 @TSN_Sports #WorldJuniors pic.twitter.com/918Evw6n7e
Однако удаления не произошло, поскольку шайба попала в телекамеру. Улетела ли она из игровой зоны, понять на месте было тяжело — камера находилась над стеклянным ограждением. Арбитр принял решение продолжать игру. Позже появились фотографии, на которых видно, что телевизионный объект стоял за ледовой площадкой.
У камеры-«звезды» даже появилась собственная страница в Twitter.
Got a little dinged up in that game but no one is playing at 100% in this tourney #CANvsRUS #WorldJuniors #Canada #GoldMedalGame pic.twitter.com/7Bv19thWt4— TsnCenterIceCamera (@IceCamera) 5 января 2020 г.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский хоккеист получил клюшкой по лицу от капитана канадской сборной на МЧМ.