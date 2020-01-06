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Как телекамера помогла Канаде обыграть Россию на МЧМ-2020

, 8:17 | Валентин Черников Видео 987

Исход молодежного чемпионата мира по хоккею мог быть другим, если бы шайба улетела чуть в сторону.

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Фото, видео: ТАСС / Simon HastegÃƒâ€¦Rd, Ковалев Петр, Twitter@IceCamera

Телекамера помогла молодежной канадской сборной по хоккею одолеть россиян в финальной игре МЧМ-2020. Окончание третьего периода стала самым обсуждаемым моментом матча.

Под конец игры подопечные Валерия Брагина уступали со счетом 3:4, но играли в большинстве — вшестером против четверых. В одном из эпизодов нападающий канадцев Эйден Дудас выбросил шайбу из зоны площадки. По правилам, за это полагается двухминутный штраф. В этом случае Россия смогла бы продолжить игру в формате шесть на три.

Однако удаления не произошло, поскольку шайба попала в телекамеру. Улетела ли она из игровой зоны, понять на месте было тяжело — камера находилась над стеклянным ограждением. Арбитр принял решение продолжать игру. Позже появились фотографии, на которых видно, что телевизионный объект стоял за ледовой площадкой.

У камеры-«звезды» даже появилась собственная страница в Twitter.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский хоккеист получил клюшкой по лицу от капитана канадской сборной на МЧМ.

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