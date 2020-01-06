Российский хоккеист получил клюшкой по лицу от капитана канадской сборной на МЧМ

Удар клюшкой в лицо получил нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов во время матча с канадской командой. Момент произошел в первом периоде финальной игры МЧМ-2020 и попал на видео.
В коротком фрагменте видно, как капитан сборной Канады Баррет Хейтон пытался сделать передачу, но промахнулся по шайбе и угодил по голове соперника.
Ouch! pic.twitter.com/fjHFKb8TzJ— TSN (@TSN_Sports) 5 января 2020 г.
Хейтон уже отметился на турнире, не сняв шлем во время исполнения гимна России после матча со сборной РФ в групповом этапе. Жест спортсмена вызывал возмущение российских хоккеистов и критику мирового сообщества. В результате Канада извинилась за поведение капитана молодежной сборной по хоккею.
Ранее 5-tv.ru писал, что сборная России уступила Канаде в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею.