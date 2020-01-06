  1. Пятый канал
  4. Российский хоккеист получил клюшкой по лицу от капитана канадской сборной на МЧМ

Российский хоккеист получил клюшкой по лицу от капитана канадской сборной на МЧМ

, 5:39 | Валентин Черников Видео 307

В финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею Баррет Хейтон случайно ударил Егора Соколова.

Фото: ТАСС / Simon HastegÃƒâ€¦Rd

Удар клюшкой в лицо получил нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов во время матча с канадской командой. Момент произошел в первом периоде финальной игры МЧМ-2020 и попал на видео.

В коротком фрагменте видно, как капитан сборной Канады Баррет Хейтон пытался сделать передачу, но промахнулся по шайбе и угодил по голове соперника.

Хейтон уже отметился на турнире, не сняв шлем во время исполнения гимна России после матча со сборной РФ в групповом этапе. Жест спортсмена вызывал возмущение российских хоккеистов и критику мирового сообщества. В результате Канада извинилась за поведение капитана молодежной сборной по хоккею.

Ранее 5-tv.ru писал, что сборная России уступила Канаде в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

6:44
Лолита рассказала, как однажды сорвала новогоднее шоу в Тамбове
6:19
Премия «Золотой глобус»: Какие фильмы признаны лучшими по итогам 2019 года
6:01
Что можно и что нельзя делать на Рождество
5:39
Российский хоккеист получил клюшкой по лицу от капитана канадской сборной на МЧМ
5:15
Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к США
4:43
Кинокритики США назвали лучший фильм минувшего года

Сейчас читают

Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января
Пять законов, которые огорчат автомобилистов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]