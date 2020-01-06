Кинолента «Однажды в… Голливуде» американского режиссера Квентина Тарантино удостоена «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл». Церемония награждения премии Ассоциации иностранной прессы Голливуда проходит в Лос-Анджелесе.

Помимо фильма «Однажды в… Голливуде» в данной категории были представлены «Меня зовут Долемайт» Крэйга Брюэра, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Рокетмен» Декстера Флетчера и «Достать ножи» Райана Джонсона.

Работа Квентина Тарантино также была удостоена наград в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана» (Брэд Питт).

«Золотой глобус» — премия, ежегодно присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, уступающая в престижности только «Оскару». Награда присваивается с 1944 года за работу над фильмами, телесериалами и анимационными картинами. Мероприятие транслируется на NBC.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие фильмы признаны лучшими по итогам 2019 года на премии «Золотой глобус».