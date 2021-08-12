Японский военный аналитик назвал советский истребитель самым быстрым в мире

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Ниса Мурзанаева
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Еще в 1962 году МиГ-25 поставил скоростной рекорд, который так до сих пор никем не побит.

Фото, видео: ТАСС / Акимов Николай; www.globallookpress.com / UAC, MOD Russia

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро оценил советский истребитель МиГ-25 и назвал его «самым быстрым в мире». Специалист поделился мнением в блоге на Yahoo News Japan.

Автор публикации сообщает, что МиГ-25 с 1962 года является «номером один» среди всех скоростных боевых истребителей. Он поставил рекорд, который до сих пор никем не побит — достиг средней часовой скорости 2981,5 километров на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров.

МиГ-25 был разработан советскими конструкторами для противодействия самолетам так называемого «класса 3М», создававшимся в Америке (разведчик SR-71 Blackbird и бомбардировщик ХВ-70).

В СССР при конструировании МиГ-25 использовали сверхустойчивые к высоким температурам сплавы, которые практически не подвергались нагреванию при наборе скорости.

Советский истребитель установил еще один мировой рекорд — по скороподъемности. МиГ-25 достиг высоты 35 тысяч метров на максимальной тяге за 4,11 минут.

Военный аналитик пришел к выводу, что советский МиГ-25 в течение полувека занимает лидирующую позицию в качестве «короля скорости».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советские истребители вошли в ТОП-5 самых быстрых боевых самолетов мира.

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