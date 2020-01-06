Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством. В послании, опубликованном на официальном сайте Московского Патриархата, предстоятель Церкви призвал христиан отказаться от «страстей».

«Отринем бремя страстей и запинающий нас грех, вознесем теплые молитвы об укреплении единства Православия и умножении любви, памятуя о том, что любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла, не радуется неправде; все покрывает и всему верит», — написано в его послании.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что православным верующим не нужно вести себя подобно царю Ироду, готовому на все лишь бы возвести себя «на высшую ступень».

«Не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт? Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду свои собственные выгодные нам измышления, не раздираем ли мы хитон Христов своими амбициозными действиями?» — задался вопросами церковнослужитель.

6 января проходит рождественский сочельник — это день, который предшествует Рождеству Иисуса Христа. В ночь с 6 на 7 января праздничные службы пройдут в более чем 30 тысячах храмов Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как православные верующие готовятся отметить Рождество Христово.