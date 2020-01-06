  1. Пятый канал
  4. Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством

Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством

, 10:34 | Ниса Мурзанаева Видео 601

Светлому празднику — Рождеству Иисуса Христа предшествует рождественский сочельник.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, Матыцин Валерий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством. В послании, опубликованном на официальном сайте Московского Патриархата, предстоятель Церкви призвал христиан отказаться от «страстей».

«Отринем бремя страстей и запинающий нас грех, вознесем теплые молитвы об укреплении единства Православия и умножении любви, памятуя о том, что любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла, не радуется неправде; все покрывает и всему верит», — написано в его послании.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что православным верующим не нужно вести себя подобно царю Ироду, готовому на все лишь бы возвести себя «на высшую ступень».

«Не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт? Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду свои собственные выгодные нам измышления, не раздираем ли мы хитон Христов своими амбициозными действиями?» — задался вопросами церковнослужитель.

6 января проходит рождественский сочельник — это день, который предшествует Рождеству Иисуса Христа. В ночь с 6 на 7 января праздничные службы пройдут в более чем 30 тысячах храмов Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как православные верующие готовятся отметить Рождество Христово.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

11:03
В смертельном ДТП автобуса с грузовиком под Тюменью погибли два человека
10:58
Житель Саратова пускал газ в квартиру соседей через дыру в потолке
10:48
Жители Камчатки и Калининграда узнали свои города в фильме «Вторжение»
10:34
Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством
10:15
Пятимесячного младенца спасли при пожаре в Хабаровском крае
9:57
Дарья Клюкина проводит новогодние каникулы на яхте посреди Индийского океана

Сейчас читают

Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января
«На что я подписался? Ради чего?!» Манукян показал, как отдыхает с Бузовой
Пять законов, которые огорчат автомобилистов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]