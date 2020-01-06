Грудной ребенок замерз на балконе в Хабаровском крае

Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство») в отношении 40-летней жительницы города Николаевск-на-Амуре Шлепневой А. Поводом для этого стала смерть семимесячного сына женщины, сообщает Telegram-канал «Опер Слил».

По версии следствия, рано утром 5 января гражданка Шлепнева выставила на балкон коляску с грудным ребенком, чтобы он мог поспать на свежем воздухе. Через пять часов женщина обнаружила, что малыш мертв. Предварительно, ребенок умер от переохлаждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 11-месячный ребенок был найден замерзшим в городе Суровикино Волгоградской области во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.