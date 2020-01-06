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  4. Сын Ксении Собчак встал на горные лыжи в Куршавеле

Сын Ксении Собчак встал на горные лыжи в Куршавеле

, 14:44 | Алиса Старжевская Видео 477

Платон в свои три года уже научился тормозить и потихоньку ездить.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

На отдых в Куршавель Ксения Собчак поехала полным составом — компанию телеведущей составили муж Константин Богомолов, мать Людмила Нарусова и трехлетний сын Платон. Собачк призналась под новой публикацией, что наследник радует ее успехами — малыш уже уверенно стоит на лыжах и с удовольствием катается вместе с мамой.

Ксения опубликовала несколько видеозаписей, на которых можно увидеть, как Платон с помощью инструктора делает первые успехи на горных склонах.

«Ты лыжник. Ну все, на трассы. Давай. Ну что? Кто тут едет? Платон», — говорит ведущая сыну.

Instagram @xenia_sobchak

Собчак признается, что в Куршавель такой большой компанией поехала впервые и ничуть не пожалела — по словам телеведущей, она получила небывалое наслаждение, отдыхая вместе с ребенком.

«Мой герой! На третий день ездит сам и тормозит. Первый раз в Куршавеле всей семьей — с бабушкой, мужем и детьми. И да, с ужасом могу сообщить что детский отдых это кайф!» — призналась бывшая сторонница «чайлдфри».

Подписчики не прекращают удивляться любвеобильной ведущей. Но еще больше юзеры порадовались успехам юного лыжника.

«Такой деловой, на маму даже не смотрит, типа: „Кто Вы, женщина? Проезжайте мимо, куда ехали“»;

«Ксения, Вы — супермама!»;

«Какой умница»;

«Чудо-мальчик! Смелый, весь в маму!» — написали юзеры.

Знаменитость обмолвилась, что она вместе с новым мужем отправилась с детьми. Несмотря на это, Константин Богомолов пока не порадовал фанатов новыми фотографиями и сторис с элитного горнолыжного Курорта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Богомолов сходу пресек ревность Собчак.

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