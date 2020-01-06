В Петербурге прощаются с онкологом Андреем Павленко

В Санкт-Петербурге в последний путь провожают известного хирурга-онколога Андрея Павленко, скончавшегося 5 января от рака желудка.

Онкологическое заболевание медику диагностировали менее года назад, после этого Павленко завел блог, в котором откровенно рассказывал об этом заболевании. Кроме того, известный в Северной столице специалист стал инициатором появления благотворительного проекта CancerFund, занимающегося улучшением качества помощи людям с онкологическими заболеваниями. Павленко до последнего оставался на своем рабочем месте.

Церемония прощания с известным хирургом проходит в Спасо-Преображенском Соборе Северной столицы. Здесь собрались все, кто так или иначе был знаком с Андреем Павленко: родные, близкие, коллеги, друзья и те, кто жизнью обязан мастерству высококлассного специалиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Павленко записал прощальное обращение, в котором поблагодарил всех за поддержку. Врача, спасшего множество пациентов от смертельной болезни, похоронят на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге.