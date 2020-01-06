  1. Пятый канал
  4. В Петербурге прощаются с онкологом Андреем Павленко

В Петербурге прощаются с онкологом Андреем Павленко

, 14:11 | Светлана Шевченко Видео 34

Известный хирург, спасший множество жизней, скончался после продолжительной борьбы с раком желудка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге в последний путь провожают известного хирурга-онколога Андрея Павленко, скончавшегося 5 января от рака желудка.

Онкологическое заболевание медику диагностировали менее года назад, после этого Павленко завел блог, в котором откровенно рассказывал об этом заболевании. Кроме того, известный в Северной столице специалист стал инициатором появления благотворительного проекта CancerFund, занимающегося улучшением качества помощи людям с онкологическими заболеваниями. Павленко до последнего оставался на своем рабочем месте.

Церемония прощания с известным хирургом проходит в Спасо-Преображенском Соборе Северной столицы. Здесь собрались все, кто так или иначе был знаком с Андреем Павленко: родные, близкие, коллеги, друзья и те, кто жизнью обязан мастерству высококлассного специалиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Павленко записал прощальное обращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.  Врача, спасшего множество пациентов от смертельной болезни, похоронят на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге. 

Читайте также

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

14:11
В Петербурге прощаются с онкологом Андреем Павленко
14:00
Рождественские гадания: четыре проверенных способа узнать свою судьбу
13:50
Более 7,4 миллиона туристов посетили Крым в 2019 году
13:36
Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в массовом ДТП под Курганом
13:17
«Еще не видел такой истории»: Киркоров высоко оценил «Вторжение» Бондарчука
12:59
Грудной ребенок замерз на балконе в Хабаровском крае

Сейчас читают

Равшана Куркова отдыхает на Бали с новым возлюбленным
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]