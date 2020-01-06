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«Человек-эпоха»: умер народный артист России Геннадий Пискунов

, 16:51 | Мия Субботина 170

Прощание с актером состоится 8 января в Москве.

Фото: ТАСС / Сенцов Александр

Народный артист России Геннадий Пискунов умер 5 января в возрасте 73 лет в одной из московских клиник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

«Геннадий Венедиктович скончался», — сказали в пресс-службе.

Заведующая труппой театра Ольга Толоконникова заявила, что Пискунов был легендой театра.

«Эта новость нас всех выбила из колеи… Это, конечно, человек-эпоха, эпоха-легенда. Великолепный мастер, потрясающий певец, обладавший невероятно красивым, густым басом», — отметила она.

По ее словам, многие артисты равнялись на Геннадия Венедиктовича, поскольку как профессионал он был образцом школы и вокалиста, а как человек — гражданина и мужчины.

«В нем сочеталось очень много качеств, которыми можно было только восхищаться», — добавила Толоконникова.

Геннадий Пискунов окончил институт театрального искусства (ГИТИС) в 1966 году. Выступал в театрах Тамбова и Саратова, а также на сцене Московского театра оперетты. Исполнял партии в операх «Чио-Чио-Сан» Пуччини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Волшебная флейта» Моцарта и других.

Известно, что прощание с Геннадием Пискуновым состоится 8 января в Москве. Актер будет похоронен на Хованском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, поддерживавшие врача Павленко скорбят о его смерти.

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