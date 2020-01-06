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В НАТО заявили о непричастности к решению США о ликвидации Сулеймани

, 21:54 | Анастасия Игонина 12

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что Вашингтон не согласовывал свои действия.

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Решение о ликвидации Касаема Сулеймани США приняли самостоятельно. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы альянса, Вашингтон не согласовывал свои действия относительно ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с членами НАТО или с коалицией по борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГ*.

«Это решение США, это решение, не которое принимала коалиция или НАТО. Однако все союзники обеспокоены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе, поддержкой Ираном террористических группировок», — цитирует РИА Новости.

Столтенберг отметил, что ракетные испытания Ирана вызывают беспокойство у членов альянса. Также генсек НАТО призвал к деэскалации конфликта. По его мнению, вооруженный конфликт в регионе «никому не нужен».

Генерал Касем Сулеймани, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погиб во время авианалета американских ВВС 2 января. Сообщалось, что приказ о его ликвидации отдал Дональд Трамп, который назвал Сулеймани террористом — по мнению главы США, генерал готовил «неминуемые нападения» на американцев.

В Минобороны РФ отметили, что убийство иранского генерала повлечет за собой резкую эскалацию обстановки на Ближнем Востоке и негативно скажется на мировой системе безопасности. Иран приравнял ликвидацию Сулеймани к объявлению войны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к США.

* — организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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