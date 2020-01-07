Гороскоп на 7 января: Растущая Луна сулит успех в финансовых вопросах

Львы, добро пожаловать в эпоху сложных отношений. Не нужно делать никому одолжений, позаботьтесь о своих нервах. Это время для познания, для принятия себя и понимания, кто друг, а кто так. Берегите себя!

Близнецы, вы невероятно энергичный человек. Вы не боитесь трудностей и на вас хотят равняться другие. Несмотря на это вы сами съедаете себя своей неуверенностью, будьте смелее, любите себя таким, какой вы есть.

Тельцы, вы оказались на неком перекрестке. Дорога впереди наполнена любовью и счастьем, а то, что вы оставили позади — это обиды и сожаления. Перестаньте жалеть, что не можете изменить прошлое, смотрите в будущее и только туда.

Овны, отношения должны быть основаны на взаимопонимании. Чем больше вы узнаете человека, тем больше открываете ему свое сердце. Именно так должно происходить. Но похоже вы чересчур увлеклись виртуальным общением. Задумайтесь, кого вы считаете настоящими друзьями.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 января, растущая Луна добавит энергии для решения важных дел. Этот период сулит успех в финансовых вопросах. Благоприятное время для защиты дипломов, диссертаций или сбора сведений для их написания.

♌ Лев

Лев, то, что вы испытываете сейчас — прекрасно. Постарайтесь, как можно дольше сохранить это чувство. Некоторым из вас покажутся странными эти слова, ведь ваше сердце разбито. Но поверьте, все это только для вашего блага.

Космический совет: наслаждайтесь тем, что имеете.

♍ Дева

Дева, боль от потери или обиды может омрачить все остальные позитивные моменты жизни. Но вот какая штука — исцеление произойдет только тогда, когда вы сможете справиться со всем этим, оставить все плохое в прошлом. Выбор за вами.

Космический совет: выберете счастливое будущее.

♎ Весы

Весы, невозможно построить отношения на лжи. Не стоит обманывать близких людей, даже в мелочах, даже если вам кажется, что вы действуете во благо. Ведь и вам могут начать врать. Подумайте об этом.

Космический совет: отношения на лжи не построишь.

♏ Скорпион

Скорпион, вы оказались посреди хаоса, и скорее всего не представляете, как навести порядок. Возможно, вам кажется, что вас никто не понимает, но это не так. Самые близкие всерьез обеспокоены вашим душевным самочувствием. Приведите мысли в порядок, а потом уже и дела.

Космический совет: приведите мысли в порядок.

♐ Стрелец

Стрелец, не бойтесь открыть свое сердце. Да, страшно оказаться отвергнутым, но «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Попробуйте рискнуть и с вероятностью в 99% удача повернется к вам лицом.

Космический совет: откройте свое сердце.

♑ Козерог

Козероги, нередко к вам обращаются за мудрым советом, но только вот вы почему-то считаете чем-то постыдным просить о помощи. Позвольте себе хотя бы иногда открыть свою душу и сердце тому, кому вы доверяете. Вы даже не представляете, какое почувствуете облегчение.

Космический совет: больше доверяйте людям.

♒ Водолей

Водолей, стоит ли все так усложнять? Вам еще со стольким предстоит столкнуться, а вы заморачиваетесь по пустякам. Не дайте вашим внутренним демонам испортить вам жизнь. Однако, если какое-то дело вызывает у вас столько негативных эмоций, может быть это просто не то, чем вам надо заниматься.

Космический совет: будьте проще.

♊ Рыбы

Рыбы, если есть что-то, доставляющее вам боль, лучше просто пройти мимо. Хватит себя терзать и надеяться, что все изменится к лучшему. Поверьте, это зависит только от вас и ваших решений. Перережьте веревки, сковывающие вас.

Космический совет: сорвите оковы.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 января.