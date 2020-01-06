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Жительница Петербурга на Mercedes протаранила трамвай в Таллине

, 22:05 | Нюра Незванова Фото 99

По словам очевидцев, никто из участников ДТП не пострадал.

Фото: ВКонтакте @spb_today

Автомобиль с петербургскими номерами столкнулся с трамваем в Таллине. Об этом сообщает 78.ru.

По слова очевидцев, за рулем иномарки сидела женщина. В результате аварии у автомобиля Mercedes оказались повреждены фары. К слову, трамваем также управляла женщина. Никто из участников ДТП травм не получил.

По сообщениям очевидцев, предполагаемой виновницей аварии стала автоледи из Петербурга, которая не уступила дорогу общественному транспорту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легковушка после ДТП вылетела на тротуар в Петербурге.

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