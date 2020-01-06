Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию торжественной мессы.

Верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января. Тогда же заканчивается строгий 40-дневный пост. Начало богослужения в Храме Христа Спасителя — в 23.00 по московскому времени.

В Москве Рождественские литургии проходят более чем в 480 храмах и церквях. Безопасность прихожан обеспечивают более 500 сотрудников МЧС, сообщил ТАСС.

Торжественные мессы проходят не только в столице, но и в более чем 30 тысячах храмов и церквей других городов России. В Санкт-Петербурге главные богослужения проходят в Казанском и Спасо-Преображенском соборах. Последний в прошлом году на Рождество посетил президент РФ Владимир Путин.

Рождество Христово считается вторым по важности праздником в иерархии Русской православной церкви: первый — Пасха. В ночь на 7 января верующие отмечают рождение во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

Как сообщал 5-tv.ru, патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством утром 6 января. В этот день прошел Рождественский сочельник.