Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех россиян и верующих Русской православной церкви из других стран с наступившим праздником Рождества Христова.

«Сегодня мы празднуем Рождество Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. В чем же непреходящий смысл этого события? Ответ на вопрос дает нам Церковь, и заключается он в том, что Бог — совершенный и всесильный — являет себя кротким и смиренным в Вифлеемской пещере. Он невидимый и непознаваемый дает себя почувствовать и увидеть. Он входит в одиночество каждого человека и помогает опытно познать, что мы свои, а не чужие Богу», — пояснил смысл праздника патриарх.

По его словам, голос Господа можно услышать, когда человек внимает благой вести, именуемой Евангелием. Глава РПЦ подчеркнул, что за минувшие две тысячи лет сила его ничуть не уменьшилась.

«В этот праздничный день я обращаюсь к вам, дорогие братья и сестры: пусть в наступившем новом году чтение Евангелия станет обязательной частью нашей духовной и интеллектуальной жизни», — пожелал Кирилл.

Он сказал, что чтение Нового Завета поможет преодолеть отчужденность и одиночество, обрести благодатное утешение и получить ответы на многие важные вопросы.

Как сообщал 5-tv.ru, патриарх Кирилл провел Рождественское богослужение в ночь на 7 января в Храме Христа Спасителя в Москве. Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.