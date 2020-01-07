«В ожидании принцессы»: Анастасия Костенко рассекретила пол будущего ребенка

Модель Анастасия Костенко в скором времени должна родить футболисту Дмитрию Тарасову дочь. Эту новость девушка сообщила мужу на тематической вечеринке. Видео с торжества Костенко выложила у себя в блоге.

Атмосфера праздника видится в каждом кадре видеоролика — гостевой зал украшен цветами, шарами в розовых и голубых цветах, гостей развлекают ростовые куклы-медведи, столы ломятся от вкусных закусок. Будущий многодетный отец лопает шарик, а из него вылетает розовое конфетти — знак того, что у малышки Миланы будет сестра-погодка. Сначала спортсмен был удивлен известием, а затем откровенно обрадовался.

Костенко призналась, что ее любимый первым определил пол будущего ребенка, без теста и анализа крови.

«Любимый первее теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет еще одна малышка! Говорит, так же все начиналось, когда я еще даже не знала, что в положении», — пишет модель.

Подписчики предположили, что семейная пара ждала мальчика, но Тарасов развеял все сомнения поклонников.

«В ожидании еще одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю, как жена. Продолжаю идти к своей цели — многодетной семье», — пишет у себя в блоге полузащитник.

Отметим, что от первой супруги, Оксаны Пономаренко, у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина. Вторая жена — певица Ольга Бузова — не подарила спортсмену наследника, в отличие от третьей супруги Анастасии Костенко. Девушка в июле 2018 года родила ему дочь Милану.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная жена Тарасова Анастасия Костенко сломала руку.