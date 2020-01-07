Бывшая жена Марата Башарова рассказала о финансовых потерях из-за недобросовестной няни

Российская и итальянская актриса Екатерина Архарова четыре месяца назад впервые ставшая мамой, рассказала об очередных трудностях, связанных с няней для сына.

Еще осенью 44-летняя звезда не скрывала радости, что нашла человека, которому можно доверить долгожданного малыша. Но неожиданно для поклонников актриса заявила, что при общении с няней столкнулась с хамством, лицемерием и неадекватным поведением, пишет «СтарХит».

Бывшая жена Марата Башарова, а ныне супруга известного в Москве ресторатора Артема Ильясова весьма востребованная в мире киноискусства актриса, но с рождением малыша звездная мама уже не единожды отказывалась от заманчивых бизнес-предложений, чтобы как можно больше проводить времени со своим первенцем.

По словам Архаровой, она ждала от няни помощи в трудные минуты. Но как видно из поста знаменитости, этого не случилось.

«Хочу предупредить, чтобы вы не повторили нашу с Артемом ошибку, взяв на работу Светлану Викторовну. Это человек, на которого нельзя положиться. Который может подставить в любой момент, разрушит ваши планы. Вы понесете финансовые потери и испортите отношения с людьми», — заявила Екатерина.

Позже, артистка призналась, что вынести конфликт на всеобщее обозрение ее вынудило хамство, лицемерие и неадекватное поведение.

Instagram @arharovakatya

Актриса не стала распространяться, какими именно финансовыми потерями обернулось для нее сотрудничество с нанятой няней. Кинозвезда отметила, что не стала бы выносить сор из избы, но решила поделиться этой историей.

«Не хочу, чтобы кто-то наступил на наши грабли», — сказала актриса.

Поклонники творчества Архаровой пожелали ей не отчаиваться и впредь внимательней относится к подбору няни для малыша.

«Жалко нет фото этой дамы»;

«Слава богу, тема нянь нас прошла мимо!»

«Самые близкие — бабушка и мама, им можно доверять, чем няне!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-жена Марата Башарова показала первенца