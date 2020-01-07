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Аэропорт Стамбула временно закрыт для вылетов

, 10:23 | Марина Неруцких Срочная новость 65

Временное закрытие воздушной гавани имени Сабихи Гёкчен связано с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.

Аэровокзал Стамбула имени Сабихи Гёкчен временно не отправляет самолеты. Закрытие воздушной гавани связана с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию телеканала NTV.

По данным местных СМИ, международный аэропорт отменил все вылеты на два часа — до 11.20 по местному времени (совпадает с московским — Прим. ред.)

Предварительно, выезд за пределы взлетно-посадочной полосы допустил лайнер авиакомпании Pegasus. Инцидент произошел в 9.00. Пассажиры самолеты были эвакуированы при помощи надувного трапа, пострадавших нет.

Откуда выполнялся рейс — не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Чикаго.

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