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Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Чикаго

, 8:32 Эфирная новость 15

Из-за снежного циклона задержаны более тысячи авиарейсов.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Погода 4085

В аэропорту Чикаго пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и завалился на правое крыло. Инцидент сняли на видео пассажиры злополучного рейса. Все они отделались испугом, обошлось без травм.

Расследование авиаинцидента еще продолжается. Но в причинах никто не сомневается — плохая погода. Город накрыл снежный циклон. В двух аэропортах Чикаго отменены более тысячи авиарейсов. Вслед за снегопадами жителей штата Иллинойс ждет резкое похолодание до минус двадцати градусов. К непогоде готовятся в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, мощный снегопад привел к обледенению трассы на Сахалине. Из-за мощного снегопада, а затем резкого потепления дорога протяженностью в 50 километров превратилась в настоящий каток. Как следствие — массовые ДТП. 

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