Диетолог рассказала, как вернуть форму, после длительных послаблений в питании

|
Алиса Старжевская
1 342

Готовя себя всю весну к пляжному сезону, приезжая на отдых, мы зачастую расслабляемся и позволяем себе лишнее.

Диетолог рассказала, как вернуть форму, после длительных послаблений в питании

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Adrian C. Nitu, imagebroker/Alfred Schauhuber, David Oxberry

После послаблений в режиме питания за время отдыха многие сталкиваются с проблемой набора веса. Диетолог Наталья Герасимова ответила на вопрос, как привести организм в форму.

По словам специалиста, чтобы быстро вернуть прежний вес необходимо временно отказаться от рыбы, мяса, добавив вместо них в ежедневное меню свежие овощи. Также лучше меньше есть сыра, колбасы и майонеза. Стоит ограничить употребление соли и соленых продуктов, в том числе.

Наталья Герасимова рекомендует в эти дни выпивать больше двух литров минеральной воды с высоким содержанием калия, чтобы вывести из организма лишнюю жидкость.

«Щелочные воды будут защелачивать организм и способствовать ликвидации отеков, которые, скорее всего, накопились после праздников, алкоголя и различных соленых закусок», — пояснила Герасимова.

Однако, по мнению диетолога, диета не сможет дать желаемый эффект без спортивных тренировок. Если нет времени на нагрузки в спортзале, то можно заменить их уличными прогулками. И, конечно же, стоит вернуться в привычный режим сна.

«Нужно приблизиться ко времени пробуждения, когда вам будет нужно на работу. Не вставать в 11:00, а, допустим, в 9:00, чтобы выход на работу после праздников не был столь драматичным для организма», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, о пяти открытиях в борьбе со старением.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
73.48
0.09 86.48
-0.03
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями

Последние новости

18:33
Тела двух членов экипажа обнаружены на месте крушения Ил-112В
18:13
На площадке партии «Единая Россия» рассказали о программе «Социальный щит»
18:11
Ученые посчитали, сколько лет жизни отнимает стресс
18:06
В Visa прокомментировали новое правило Wildberries о комиссии
18:00
Тренер певицы Адель раскрыла секрет невероятного похудения
17:58
Изнасиловавшие юную официантку подростки в суде «ревели крокодильими слезами»

Сейчас читают

Олимпиада 2021, синхронное плавание: Алла Шишкина — интервью с российской спортсменкой о победе в…
Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от COVID-19
Момент падения самолета Ил-112В под Москвой сняли на видео
ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Стали известны имена экипажа разбившегося Ил-112В в Подмосковье

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака