Астролог предсказала судьбу фильма «Вторжение», изучив жизни Петрова и Старшенбаум

Ведический астролог Яна Ваганова специально для 5-tv.ru предсказала судьбу фильма «Вторжение» Федора Бондарчука. Для этого эксперт изучила состояние дел ключевых актеров ленты во время съемок с 2017 по 2019 годы. Анализу подверглись жизни Саши Петрова, Ирины Старшенбаум и Олега Меньшикова.

Александр Петров

На момент начала съемок фильма «Вторжение» у Александра транзитом шел парад планет по пятому дому, который отвечает за творчество, азарт, романтику и карму прошлых воплощений.

В последние несколько лет Александр Петров находится на пике своей популярности. Самые кассовые фильмы не обходятся без его участия. Талантливые картины, в которых актер снялся в период с 2017 по 2020 годы, являются показателем его накопленной хорошей кармы.

Олег Меньшиков

В 2017 году Сатурн Олега Евгеньевича шел возвратным транзитом. Что такое возвратный транзит? Когда мы рождаемся, образуется определенная комбинация планет на небе. В течении некоторого времени небесные тела продолжают крутиться, но в какой-то момент возвращаются на свои исходные положения. Обычно, если планета благоприятная, то она дает яркие результаты.

У Меньшикова этот транзит произошел в седьмом доме — это дом партнерских отношений, коммуникации. Такое положение делает человека серьезным, очень ответственным, занимающим высокий пост. Такую роль мы и видим во «Вторжении».

Ирина Старшенбаум

Последние два года у Ирины был активен дом влиятельных людей и прибыли. По дому карьеры в 2019 году транзитом проходил Юпитер, создающий условия для полного успеха во всех начинаниях. У актрисы появилась возможность получить заслуженные награды и почести, благосклонность высокопоставленных людей или профессиональную поддержку коллег.

Одним словом, для ключевых актеров «Вторжения» жизненный период, когда происходили съемки, был хорошим. Звезды открывали возможности для успеха, что сопутствует удаче киноленты.

Судьба «Вторжения»

Начинать новое дело, нужно в «правильное» время. Предпремьерный показ «Вторжения» был назначен еще на сентябрь. И день, и время были выбраны превосходно.

Кассовые сборы могут превзойти все ожидания: Венера в доме карьеры взаимно усиливают друг друга с Меркурием, который находится в доме прибыли и бизнеса. Это редкое положение, поэтому фильм будет иметь хороший финансовый успех.

Если рассмотреть день премьеры, то транзиты пяти планет из девяти тоже находились в доме процветания, бизнеса и прибыли. Марс в лучшем своем положении, дает сильную конкурентоспособность этому фильму и возможность быть увиденным во многих странах.

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