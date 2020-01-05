Рекорд Старшенбаум и 70 сценариев: интересные факты про «Вторжение»

Недавно на экраны вышел один из самых ожидаемых российских фильмов — «Вторжение» Федора Бондарчука. Кинокартина стала сиквелом «Притяжения» 2017 года. 5-tv.ru расскажет о нескольких интересных фактах про масштабный блокбастер.

Для кинокартины российского режиссера было написано около 70 вариантов сценария. Один только финал «Вторжения» переписывали не меньше десяти раз.

Съемки проходили в Москве, Будапеште, Калининграде и на Камчатке. Один из эпизодов кинокартины снимали в соседнем павильоне с новым «Терминатором».

Минобороны РФ предоставило Федору Бондарчуку и его команде новейшие виды техники и испытательные образцы. Беспилотный автомобиль, который появился в фильме, скоро внедрят на крупных производствах.

Актрисе Ирине Старшенбаум, сыгравшей во «Вторжении» главную роль пришлось заняться дайвингом. Рекорд кинозвезды — 15 съемочных часов в бассейне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как создавались спецэффекты «Вторжения». Для создания фильма использовались уникальные авторские технологии работавшей над картиной студии.