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Васильев сошел с дистанции гонки «Дакар» из-за возгорания болида

, 14:17 | Марина Неруцких Срочная новость 45

По сообщению пресс-службы соревнований, инцидент произошел на 284 километре третьего спецучастка ралли.

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Российский гонщик пилот команды X-raid G-Energy Team Владимир Васильев закончил выступление на ралли-марафоне «Дакар» в Саудовской Аравии. Как сообщает пресс-служба соревнований, на 284 км спецучастка третьего этапа автомобиль российского пилота загорелся. Васильев и его штурман — Виталий Евтехов в результате инцидента не пострадали. Однако экипаж вынужден сойти с дистанции гонок.

После двух этапов Владимир Васильев расположился на 11-й строчке в зачете автомобилей, его отставание от лидера аргентинца Орландо Терранове 29 минут 23 секунды.

Российский пилот участвовал в «Дакаре» в пятый раз. Его лучший результат — финиш на пятом месте в 2015 году. Ралли-марафон «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии, гонка из 12 этапов завершится 17 января.

7 января проходит третий этап марафона «Дакар-2020». День оказался не самым удачным для российских автогонщиков. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экипаж «КАМАЗ-мастера» под пилотированием Дмитрия Сотникова повредил грузовик.

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