Экипаж «КАМАЗ-мастера» повредил грузовик на гонке «Дакар»

Экипаж российской гоночной команды «КАМАЗ-мастер» незначительно повредил грузовик на гонке «Дакар». Инцидент произошел во время третьего этапа ралли-марафона, сообщает пресс-служба команды в официальном Instagram-аккаунте.

Сообщается, что экипаж Дмитрия Сотникова после обгона в русле реки возвращался на трассу при плохой видимости из-за поднявшейся пыли. В какой-то момент грузовик наткнулся на камень, в результате чего были повреждены балка переднего моста и картер раздаточной коробки. Из двух образовавшихся на корпусе отверстий вытекает масло.

В настоящий момент команда пытается устранить технические поломки и вернуться «в игру». Экипаж Дмитрия Сотникова участвует в «Дакаре» уже в седьмой раз. В гонках в Саудовской Аравии принимают участие семь экипажей «КАМАЗ-мастера».

Всего за историю гонки российская команда становилась победителем «Дакара» 16 раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экипаж Дмитрия Сотникова пришел вторым на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков.