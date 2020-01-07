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  4. Экипаж «КАМАЗ-мастера» повредил грузовик на гонке «Дакар»

Экипаж «КАМАЗ-мастера» повредил грузовик на гонке «Дакар»

, 13:49 | Ниса Мурзанаева Фото 69

Гоночный болид наткнулся на камень, в результате чего были частично поломаны балка переднего моста и картер раздаточной коробки.

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Фото, видео: Instagram @kamazmastersport

Экипаж российской гоночной команды «КАМАЗ-мастер» незначительно повредил грузовик на гонке «Дакар». Инцидент произошел во время третьего этапа ралли-марафона, сообщает пресс-служба команды в официальном Instagram-аккаунте.

Сообщается, что экипаж Дмитрия Сотникова после обгона в русле реки возвращался на трассу при плохой видимости из-за поднявшейся пыли. В какой-то момент грузовик наткнулся на камень, в результате чего были повреждены балка переднего моста и картер раздаточной коробки. Из двух образовавшихся на корпусе отверстий вытекает масло.

В настоящий момент команда пытается устранить технические поломки и вернуться «в игру». Экипаж Дмитрия Сотникова участвует в «Дакаре» уже в седьмой раз. В гонках в Саудовской Аравии принимают участие семь экипажей «КАМАЗ-мастера».

Всего за историю гонки российская команда становилась победителем «Дакара» 16 раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экипаж Дмитрия Сотникова пришел вторым на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков.

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