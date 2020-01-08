Семейное фото Веры Брежневой умилило ее поклонников в Instagram. На своей странице певица выложила кадр, где стоит в окружении родственников. 11 человек с трудом сумели уместиться на одном снимке. Среди них можно увидеть маму Веры, ее мужа Константина Меладзе, дочерей и сестер с детьми.

«Всей семьей поздравляем с Рождеством! Здоровья, мира, любви и ангела-хранителя всегда рядом!» — написала в посте Брежнева.

Instagram @ververa

Примечательно, что звезда снялась на фото не в центре, а в углу. Из-за этого ее лицо оказалось немного размыто. Фолловеры поздравили Веру и ее родных с праздником.

«Какие вы классные, и вас так много!»

«Талантливые люди талантливых с собой зовут»;

«Большая семья. Хорошо, что все вместе»;

«От всей души поздравляю вас и всю вашу семью с Рождеством! Берегите друг друга! Любите друг друга!» — откликнулись пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Comedy Club подшутили над Верой Брежневой.