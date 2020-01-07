  1. Пятый канал
  4. Сафронов опубликовал фото жены Грачевского на последнем месяце беременности

Сафронов опубликовал фото жены Грачевского на последнем месяце беременности

, 22:33 | Мия Субботина Фото 480

В семье создателя киножурнала «Ералаш» в скором времени ожидается пополнение.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @safronov_sergey, @belotserkovskaia_official

Иллюзионисты братья Сафроновы на новогодних каникулах выступили с новым шоу. Их представление посетили руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский со своей беременной супругой Екатериной Белоцерковской.

Сергей Сафронов опубликовал фото в своем Instagram-профиле, на котором присутствуют его братья, а также 70-летний Грачевский со своей женой. Белоцерковская предпочла надеть серебристое платье с черным поясом, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

«У нас снова в гостях знаменитости! Борис Грачевский со своей супругой! Скоро у них пополнение в семье! Здоровья пожелаем всей семье!» — подписал снимок Сафронов.

Instagram @safronov_sergey

Долгое время Грачевский скрывал беременность своей супруги и даже опровергал слухи о пополнении в семье. Однако недавно они вместе с женой вышли в свет, где подтвердили, что в скором времени у них появится малыш.

Актриса и певица Екатерина Белоцерковская третья жена создателя «Ералаша». Ранее он был женат на женщине по имени Галина, с которой прожил 35 лет. Со второй супругой Аллой брак продлился всего четыре года. От предыдущих двух союзов у него есть трое детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая жена Грачевского заставила мужчин «пускать слюни».

Читайте также

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Наука любить: как заинтересовать мужчину определенного знака зодиака

Последние новости

23:54
Пятьдесят горнолыжников из Оренбурга застряли на трассе из-за поломки автобуса
23:38
Путин отметил эффективность сотрудничества РФ и САР в борьбе с терроризмом
23:24
«Захотелось там побывать!»: Пегова встретила Рождество в нижегородском храме
23:08
Путин прибыл в Стамбул после визита в Дамаск — видео
22:53
Мужчина в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время представления
22:33
Сафронов опубликовал фото жены Грачевского на последнем месяце беременности

Сейчас читают

Медики перечислили признаки отсутствия онкологии у человека
ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]