Сафронов опубликовал фото жены Грачевского на последнем месяце беременности

Иллюзионисты братья Сафроновы на новогодних каникулах выступили с новым шоу. Их представление посетили руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский со своей беременной супругой Екатериной Белоцерковской.

Сергей Сафронов опубликовал фото в своем Instagram-профиле, на котором присутствуют его братья, а также 70-летний Грачевский со своей женой. Белоцерковская предпочла надеть серебристое платье с черным поясом, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

«У нас снова в гостях знаменитости! Борис Грачевский со своей супругой! Скоро у них пополнение в семье! Здоровья пожелаем всей семье!» — подписал снимок Сафронов.

Instagram @safronov_sergey

Долгое время Грачевский скрывал беременность своей супруги и даже опровергал слухи о пополнении в семье. Однако недавно они вместе с женой вышли в свет, где подтвердили, что в скором времени у них появится малыш.

Актриса и певица Екатерина Белоцерковская третья жена создателя «Ералаша». Ранее он был женат на женщине по имени Галина, с которой прожил 35 лет. Со второй супругой Аллой брак продлился всего четыре года. От предыдущих двух союзов у него есть трое детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая жена Грачевского заставила мужчин «пускать слюни».