Молодая жена Бориса Грачевского вышла в свет с округлившимся животом

Молодая супруга Бориса Грачевского беременна. Пара перестала скрывать интересное положение Екатерины Белоцерковской после выхода в свет в эти выходные.

Любопытные снимки появились на странице жены Грачевского в Instagram. На красной дорожке премии FP создатель «Ералаша» появился в сопровождении возлюбленной. Девушка выбрала для выхода в свет короткое золотое платье, которое совершенно не скрывало округлившегося животика.

Слухи о том, что Белоцерковская ждет ребенка, появились еще в начале осени. Однако Грачевский отрицал грядущее пополнение, утверждая, что в тот или иной день его жена выбрала просторную одежду не для того, чтобы скрыть изменения тела. Он говорил, что Екатерина просто приболела, сообщает StarHit.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Борис Грачевский похвастался крупным уловом.