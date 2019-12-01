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  4. Молодая жена Бориса Грачевского вышла в свет с округлившимся животом

Молодая жена Бориса Грачевского вышла в свет с округлившимся животом

, 22:03 | Анастасия Игонина Фото 282

Создатель «Ералаша» с супругой перестали скрывать беременность Екатерины.

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Фото, видео: Instagram @belotserkovskaia_official, ТАСС /Прокофьев Вячеслав

Молодая супруга Бориса Грачевского беременна. Пара перестала скрывать интересное положение Екатерины Белоцерковской после выхода в свет в эти выходные.

Любопытные снимки появились на странице жены Грачевского в Instagram. На красной дорожке премии FP создатель «Ералаша» появился в сопровождении возлюбленной. Девушка выбрала для выхода в свет короткое золотое платье, которое совершенно не скрывало округлившегося животика.

Слухи о том, что Белоцерковская ждет ребенка, появились еще в начале осени. Однако Грачевский отрицал грядущее пополнение, утверждая, что в тот или иной день его жена выбрала просторную одежду не для того, чтобы скрыть изменения тела. Он говорил, что Екатерина просто приболела, сообщает StarHit.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Борис Грачевский похвастался крупным уловом.

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