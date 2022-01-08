Собор Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать 8 января

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Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 23 024

Православные верующие в этот день чтят память Девы Марии и других близких Иисусу Христу по плоти.

Собор Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать 8 января

Фото: Wikimedia.org; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Russian Look, Elena Sikorskaya, Dr. Wilfried Bahnmüller

Православные верующие празднуют 8 января Собор Пресвятой Богородицы. Деву Марию, родившую Иисуса, чтят сразу после Рождества Христова.

Праздник называется Собором, потому что в отличие от прочих, связанных с Богородицей дат, например, Благовещенья или Рождества, 8 января совершается общее, или соборное, празднование. В этот день также чтят и тех, кто был близок по плоти Пресвятой Деве и Иисусу — святого Иосифа, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (первого сына Иосифа), пишет ytro.news.

Что нужно делать 8 января:

В Собор Пресвятой Богородицы было принято почитать бабок-повитух. Женщины приходили к повитухам, которые принимали у них роды, и показывали детей, появившихся на свет с их помощью.

В этот день было принято поднимать маленьких детей на руках выше своей головы, чтобы они быстрее росли и были здоровыми.

Также 8 января называли «Бабьими кашами», поэтому главным угощением и лакомым подарком в этот день принято считать именно это блюдо. И сейчас каша на Собор обязательно должна быть на столе.

Чего нельзя делать 8 января:

В праздник категорически запрещается заниматься работой, в том числе по дому. Особенно строго соблюдать запрет следует беременным женщинам и их мужьям — на Руси считалось, что нарушение правила приведет к рождению ребенка с физическими увечьями.

Также ни в коем случае нельзя шить, вышивать, вязать или заниматься каким-либо другим видом рукоделия, чтобы не привлечь беду и не потерять счастье.

Не стоит покупать в этот день веревки, а также варить и пить кисель — считается, что это к покойнику.

Приметы на 8 января:

  • Бушуют вьюга и мороз — лето будет холодным.
  • Снег липнет к ладоням — стоит ждать тепла.
  • Если после заката небо красное — скоро похолодает.

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