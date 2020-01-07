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Пятьдесят горнолыжников из Оренбурга застряли на трассе из-за поломки автобуса

, 23:54 | Нюра Незванова 12

Инцидент произошел в Белорецком районе Башкирии.

Фото: www.globallookpress.com / David Young

Пятьдесят человек застряли на трассе в Белорецком районе Башкирии из-за поломки автобуса, в котором они направлялись на автовокзал Белорецка. Инцидент произошел в паре километров от села Новоабзаково, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что пассажиры автобуса — горнолыжники из Оренбурга, среди них есть трое детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, автобус отапливается. В настоящий момент его ремонтируют, однако для перевозки людей он не пригоден.

За спортсменами направили автобусы, которые отвезут их к месту назначения. Людей пообещали обеспечить питанием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в смертельном ДТП автобуса с грузовиком под Тюменью погибли два человека.

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