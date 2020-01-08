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  4. Солдат НАТО устроил дебош в эстонском SPA-салоне

Солдат НАТО устроил дебош в эстонском SPA-салоне

, 0:52 | Анастасия Игонина 28

Сообщается, что мужчина был агрессивен и бросался на сотрудников заведения.

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Солдат НАТО устроил дебош в SPA-салоне в Таллине. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

По информации портала, ночью 4 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из городских SPA-центров неизвестный мужчина ведет себя агрессивно. Издание ссылается на слова пресс-секретаря эстонской полиции Кристиана Лукка, который отмечает, что мужчина нападал как на сотрудников заведения, так и на представителей правоохранительных органов.

Дебошира забрали в участок, где выяснилось, что 27-летний задержанный является членом боевой группы НАТО. По словам Лукка, уголовного дела возбуждено не было, поскольку в результате действий солдата не было пострадавших. В НАТО от комментариев по поводу инцидента отказались, сославшись на то, что расследование еще не завершено, сообщает Интерфакс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что две пенсионерки устроили дебош на борту самолета, летящего в Нальчик.

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