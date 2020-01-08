Солдат НАТО устроил дебош в эстонском SPA-салоне

Солдат НАТО устроил дебош в SPA-салоне в Таллине. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

По информации портала, ночью 4 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из городских SPA-центров неизвестный мужчина ведет себя агрессивно. Издание ссылается на слова пресс-секретаря эстонской полиции Кристиана Лукка, который отмечает, что мужчина нападал как на сотрудников заведения, так и на представителей правоохранительных органов.

Дебошира забрали в участок, где выяснилось, что 27-летний задержанный является членом боевой группы НАТО. По словам Лукка, уголовного дела возбуждено не было, поскольку в результате действий солдата не было пострадавших. В НАТО от комментариев по поводу инцидента отказались, сославшись на то, что расследование еще не завершено, сообщает Интерфакс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что две пенсионерки устроили дебош на борту самолета, летящего в Нальчик.