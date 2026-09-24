Развлекательную часть конкурса отменят в Нерюнгри после смерти Соседова

Конкурс моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока» в Нерюнгри пройдет без развлекательной части. Перед началом мероприятия организуют вечер памяти музыкального критика и журналиста Сергея Соседова. Об этом РИА Новости сообщили в Центре культуры и духовности имени А. С. Пушкина.

«Будет (вечер памяти. — Прим. Ред.) в 18.00 (12.00 мск. — Прим. Ред.). В целом (программа конкурса. — Прим. Ред.) не изменится, но развлекательной части не будет», — сообщили в центре.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса. Мероприятие должно пройти 25 сентября в Центре культуры и духовности имени А. С. Пушкина.

О смерти журналиста стало известно в среду.

Соседов скончался после падения на лестнице. Ему было 58 лет.

Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. После учебы работал в газете «Вечерняя Москва», а позже писал о музыке для разных изданий.

Широкую известность Соседов получил благодаря телевидению.

Ранее семья Соседова сообщила, что журналиста похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области.

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