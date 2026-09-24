Кремль ответил на приглашение Путина на саммит G20 в США

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

Песков сообщил, что Москва обсудит участие президента России по дипломатическим каналам.

Кремль ответил на приглашение Путина на G20

Фото: www.globallookpress.com/Christina Sabrowsky

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Кремль приветствует приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в США. Вопрос об участии российского лидера Москва будет обсуждать по дипломатическим каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, мы видели это заявление, и мы принимаем это приглашение с признательностью», — сказал Песков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Путина на декабрьский саммит «Большой двадцатки». По его словам, американская сторона надеется, что российский президент примет предложение.

Рубио сделал заявление после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Переговоры прошли на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря в Майами, штат Флорида.

До этого 5-tv.ru сообщал, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Нью-Йорке прошли в предметном формате. Стороны обсудили международную повестку и вопросы двусторонних отношений. Представитель МИД России также отметила связь между ударами ВСУ по инфраструктуре и изменением цен на энергоресурсы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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