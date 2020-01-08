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Николь Шерзингер после расставания с Хэмилтоном закрутила роман с Томом Эвансом

, 4:08 | Нюра Незванова Фото 21

Солистка Pussycat Dolls и певец впервые вышли в свет как пара.

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Фото, видео: Instagram @nicolescherzinger

Лидер группы Pussycat Dolls 41-летняя Николь Шерзингер теперь официально подтвердила о своем романе с 34-летним певцом Томом Эвансом. Звезды появилась на светском мероприятии как пара, произошло это на вечеринке журнала In Style.

Фотоотчет с мероприятия исполнительница опубликовала в своем Instagram.

Instagram @nicolescherzinger

До романа с Эвансом солистка Pussycat Dolls восемь лет встречалась с гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, однако устав ждать от него заветного кольца, разорвала отношения, затем исполнительница непродолжительное время была девушкой теннисиста Григора Дмитрова, только и этот роман принес одни разочарования.

С нынешним возлюбленным Николь познакомилась на британском шоу талантов X Factor. Том оказался там в составе группы Try Star, а Шерзингер выступала на конкурсе в качестве судьи. По слухам, между ними сразу проскочила искра. Эванс начал ухаживать за красоткой, после чего ее сердце растаяло.

По словам певца, Николь — одна из самых красивых девушек в мире, и он мечтает прожить с ней до конца дней.

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