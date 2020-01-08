Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Авиабаза США в Ираке «Айн аль-Асад» подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал SKY NEWS со ссылкой на источник.

По данным журналистов, в сторону военного объекта было выпущено порядка девяти ракет.

База «Айн аль-Асад» расположена на западе Ирана, там дислоцируются военные США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.