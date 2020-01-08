Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Авиабаза США в Ираке «Айн аль-Асад» подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал SKY NEWS со ссылкой на источник.
По данным журналистов, в сторону военного объекта было выпущено порядка девяти ракет.
База «Айн аль-Асад» расположена на западе Ирана, там дислоцируются военные США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.
Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны.