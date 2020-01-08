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CNN: В результате обстрела базы США в Ираке есть пострадавшие

, 3:50 | Нюра Незванова Видео 374

По данным телеканала, среди раненых при атаке на американские объекты ранения получили иракцы.

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Фото, видео: Twitter@MichaelCoudrey, @MiddleeastDE

В результате обстрела американской базы «Эйн-аль-Асад» в Ираке есть пострадавшие среди иракцев. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Ответственность за атаку на авиабазу ранее взял на себя Иранский корпус стражей революции (КСИР). В прессе назвали обстрел ответом США на гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

Военный источник ТАСС сообщил, что иранские самолеты в настоящий момент подняты в воздух, барражируют над страной и в пограничной зоне.

Дональд Трамп созвал экстренное совещание, на котором присутствуют Министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео.

Ранее появилась информация, что удары были нанесены баллистическими ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.

Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны. Тегеран пообещал ответить, заявив, что у страны есть 13 сценариев мести США. Дональд Трамп же пообещал в случае атаки на американских граждан нанести удары по 52 целям в Иране.

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