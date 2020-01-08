CNN: В результате обстрела базы США в Ираке есть пострадавшие

В результате обстрела американской базы «Эйн-аль-Асад» в Ираке есть пострадавшие среди иракцев. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
Ответственность за атаку на авиабазу ранее взял на себя Иранский корпус стражей революции (КСИР). В прессе назвали обстрел ответом США на гибель
Военный источник ТАСС сообщил, что иранские самолеты в настоящий момент подняты в воздух, барражируют над страной и в пограничной зоне.
Дональд Трамп созвал экстренное совещание, на котором присутствуют Министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео.
Ранее появилась информация, что удары были нанесены баллистическими ракетами.
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