CNN: В результате обстрела базы США в Ираке есть пострадавшие

В результате обстрела американской базы «Эйн-аль-Асад» в Ираке есть пострадавшие среди иракцев. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Ответственность за атаку на авиабазу ранее взял на себя Иранский корпус стражей революции (КСИР). В прессе назвали обстрел ответом США на гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

Военный источник ТАСС сообщил, что иранские самолеты в настоящий момент подняты в воздух, барражируют над страной и в пограничной зоне.

Дональд Трамп созвал экстренное совещание, на котором присутствуют Министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео.

Ранее появилась информация, что удары были нанесены баллистическими ракетами.

Р анее 5-tv.ru рассказывал об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.