Большинство американцев ожидает начала войны с Ираном в ближайшие несколько лет. Как показал опрос, проведенный в США Reuters и Ipsos, такое предположение высказал 71% респондентов.

Опрос был проведен после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Как оказалось, чуть больше чем за полгода число тех, кто предполагает скорое начало войны, существенно выросло — еще в мае 2019-го среди опрошенных был всего 51% людей, склоняющихся к подобному варианту.

На 17% увеличилось число тех, кто считает Иран «непосредственной угрозой США» — теперь их более 40%. Более четверти респондентов сообщили, что одобряют идею превентивного удара по Ирану, однако 41% американцев полагает, что первыми начинать военные действия не стоит. Кроме того, большая часть граждан США недовольна политикой Трампа по отношению к Ирану — негативную оценку действиям президента дали 53% участников опроса.

Во вторник Иран провел две волны ракетных ударов по военным базам США. Первыми атаке подверглись базы «Аль-Асад» и «Эрбиль» на севере Ирака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 2 января военные силы США нанесли авиаудар, в результате которого погиб командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Иранская сторона сравнила произошедшее с объявлением войны.