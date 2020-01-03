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Момент удара США по Ираку, из-за которого погиб генерал Сулеймани, попал на видео

, 22:14 | Игорь Рязов Видео 41

В ролике запечатлено падение ракеты на землю и последующий взрыв, мгновенно спровоцировавший пожар.

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Фото, видео: U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle C. Talbot/Handout via REUTERS, Twitter @

Момент ракетного удара США по аэропорту Багдада, в результате которого скончался генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, попал на видео. Ролик опубликовал иракский телеканал «Аль-Ахед».

На черно-белом видео запечатлено падение ракеты на землю и последующий взрыв, мгновенно спровоцировавший пожар. Ролик длится 12 секунд.

«Момент жестокой американской агрессии и убийства двух лидеров-мучеников Касема Сулеймани и Абу Махди Аль-Мухандиса (замглавы шиитского ополчения — Прим. ред.)», — гласит подпись к видео в Twitter-аккаунте иракского телеканала.

Достоверность ролика нуждается в подтверждении. Официально американские военные не публиковали видео атаки на аэропорт Багдада.

Как сообщал 5-tv.ru, гибель Касема Сулеймани в результате обстрела территории Ирака со стороны США вызвала бурную реакцию почти во всем мире. Власти многих стран выражали опасения из-за возможной эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Пентагон тем временем принял решение дополнительно отправить в регион еще три тысячи американских военных.

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