Момент удара США по Ираку, из-за которого погиб генерал Сулеймани, попал на видео

Момент ракетного удара США по аэропорту Багдада, в результате которого скончался генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, попал на видео. Ролик опубликовал иракский телеканал «Аль-Ахед».

На черно-белом видео запечатлено падение ракеты на землю и последующий взрыв, мгновенно спровоцировавший пожар. Ролик длится 12 секунд.

«Момент жестокой американской агрессии и убийства двух лидеров-мучеников Касема Сулеймани и Абу Махди Аль-Мухандиса (замглавы шиитского ополчения — Прим. ред.)», — гласит подпись к видео в Twitter-аккаунте иракского телеканала.

Достоверность ролика нуждается в подтверждении. Официально американские военные не публиковали видео атаки на аэропорт Багдада.

Как сообщал 5-tv.ru, гибель Касема Сулеймани в результате обстрела территории Ирака со стороны США вызвала бурную реакцию почти во всем мире. Власти многих стран выражали опасения из-за возможной эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Пентагон тем временем принял решение дополнительно отправить в регион еще три тысячи американских военных.