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Иран начал вторую волну ракетных ударов по военным базам США в Ираке

, 3:58 | Нюра Незванова Видео 302

Обстрелам уже подверглись объекты США «Аль-Асад» и «Эрбиль».

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Фото, видео: Twitter @nabjahadiii, @MiddleeastDE

Иран вновь начал наносить удары по военным объектам США в Ираке, пишет иранское агентство TASNIM.

Ранее обстрелу подверглись базы — «Аль-Асад» и «Эрбиль» — на западе и севере Ирака. В Пентагоне сообщили, что Тегеран выпустил не менее дюжины баллистических и крылатых ракет, хотя в прессе появлялась информация о 35 ракетах.

По данным CNN, в результате атаки пострадали иракские военные. Дональд Трамп в настоящий момент проводит экстренное совещание с главой Пентагона Марком Эспером и госсекретарем Майком Помпео. Как сообщает CNN, Белый дом ведет подготовку в возможному обращению Трампа к нации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.

Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны. Тегеран пообещал ответить, заявив, что у страны есть 13 сценариев мести США. Дональд Трамп же пообещал в случае атаки на американских граждан нанести удары по 52 целям в Иране.

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