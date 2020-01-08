Иран начал вторую волну ракетных ударов по военным базам США в Ираке

Иран вновь начал наносить удары по военным объектам США в Ираке, пишет иранское агентство TASNIM.

Ранее обстрелу подверглись базы — «Аль-Асад» и «Эрбиль» — на западе и севере Ирака. В Пентагоне сообщили, что Тегеран выпустил не менее дюжины баллистических и крылатых ракет, хотя в прессе появлялась информация о 35 ракетах.

По данным CNN, в результате атаки пострадали иракские военные. Дональд Трамп в настоящий момент проводит экстренное совещание с главой Пентагона Марком Эспером и госсекретарем Майком Помпео. Как сообщает CNN, Белый дом ведет подготовку в возможному обращению Трампа к нации.

Р анее 5-tv.ru рассказывал об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.