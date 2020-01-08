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В США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном, Персидским и Оманским заливом

, 5:00 | Нюра Незванова Видео 101

Поводом для запрета полетов стал обстрел авиабаз США в Ираке со стороны Ирана.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bayne Stanley; Twitter@MiddleeastDE

Совершать полеты над Ираном, Персидским и Оманским заливом своим авиакомпаниям запретили в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Поводом для этого стал обстрел авиабаз США в Ираке со стороны Ирана. Сообщалось, что атаке баллистическими и крылатыми ракетами подверглись «Аль-Асаде» и «Эрбиле». По данным СNN, ранения получили иракцы, граждане США не пострадали.

Телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что в результате удара были уничтожены несколько американских самолетов, однако Белый дом эту информацию не подтвердил.

После случившегося Дональд Трамп созвал экстренное совещание. Появилась информация, что Белый дом готовит возможное обращение президента к нации, однако по окончании встречи лидера США с министрами, это опровергли — Трамп не планирует обращаться к американцам 8 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.

Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны. Тегеран пообещал ответить, заявив, что у страны есть 13 сценариев мести США. Дональд Трамп же пообещал в случае атаки на американских граждан нанести удары по 52 целям в Иране.

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