В США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном, Персидским и Оманским заливом

Совершать полеты над Ираном, Персидским и Оманским заливом своим авиакомпаниям запретили в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Поводом для этого стал обстрел авиабаз США в Ираке со стороны Ирана. Сообщалось, что атаке баллистическими и крылатыми ракетами подверглись «Аль-Асаде» и «Эрбиле». По данным СNN, ранения получили иракцы, граждане США не пострадали.

Телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что в результате удара были уничтожены несколько американских самолетов, однако Белый дом эту информацию не подтвердил.

После случившегося Дональд Трамп созвал экстренное совещание. Появилась информация, что Белый дом готовит возможное обращение президента к нации, однако по окончании встречи лидера США с министрами, это опровергли — Трамп не планирует обращаться к американцам 8 сентября.

Р анее 5-tv.ru рассказывал об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.