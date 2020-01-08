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Похороны генерала Сулеймани, убитого американскими ВВС, проходят в городе Керман

, 7:54 | Нюра Незванова Видео 72

Командующий спецслужбой «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада.

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Похороны генерала Касема Сулеймани, убитого американскими ВВС, проходят в его родном городе Керман. Предать тело командующего спецслужбой «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» земле должны были раньше, церемонию пришлось отменить из-за давки, которая произошла накануне из-за большого числа желающих проститься с генералом.

По последним данным, число жертв достигло 56 человек, еще 213 — пострадали.

Церемония прощания с Сулеймани проходит на фоне обстрелов Ираном авиабаз в США. Как заявили в КСИР — атака на объекты американцев стала местью за убийство командующего «Аль-Кудс».

Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада американскими силами ВВС. Дональд Трамп назвал иранского генерала террористом и сам отдал приказ о его ликвидации еще в конце декабря.

В Минобороны РФ отметили, что убийство Сулеймани — недальновидный шаг, который ведет к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, а также напомнили о неоспоримых заслугах погибшего в борьбе с террористическими организациями.

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