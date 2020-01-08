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Григорьев-Апполонов вместе с Сориным в прошлом подрабатывали Дедами Морозами

, 10:05 | Василий Заика Фото 71

Солистам «Иванушек» заплатили за новогоднюю халтуру в 1995 году 600 долларов на двоих.

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Фото, видео: Instagram @apollonov_ag

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в интервью изданию «Собеседник» признался, что свой первый большой гонорар заработал на новогоднем корпоративе в далеком 1995 году.

Тогда молодому участнику коллектива и его коллеге Игорю Сорину подвернулась халтура — выступить Дедами Морозами на вечеринке в одном из популярных московских клубов.

«Мы с Игорем Сориным, царствие ему небесное, придумали прикольную историю. Он был в длинном сарафане — уходящий Дед Мороз, а я был наступающий — совсем зеленый Снегурок. Мы всех, конечно, поздравили, но финала я, увы, не помню», — рассказал Андрей Григорьев-Апполонов.

Instagram @apollonov_ag

По словам артиста, на тот момент «Иванушки» были малоизвестной группой и ее участникам «было не на что кушать». За «шабашку» на корпоративе Андрею Григорьеву-Апполонову и Игорю Сорину заплатили по 300 долларов каждому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рыжий из «Иванушек» выложил ролик с пророческими словами Игоря Сорина.

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