Зеленский выразил соболезнования близким погибших при крушении Boeing-737 под Тегераном

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших при крушении украинского Boeing-737 под Тегераном.

«По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», — написал украинский лидер в своем Facebook.

Из-за катастрофы украинского лайнера Зеленский завершил свое пребывание в Омане и срочно возвращается в Киев. Об этом сообщила пресс-служба лидера Незалежной.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) создан оперативный штаб, который займется выяснением всех обстоятельств крушения пассажирского судна в Иране.

Самолет разбился почти сразу после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. По информации воздушной гавани Тегерана на борту находились 167 пассажиров и девять человек экипажа, в СНБО заявляют, что пассажиров было 168 человек. Все находившиеся на борту люди в результате авиакатастрофы погибли.

Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» направлялся в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На месте крушения работают все экстренные службы. Устанавливается список жертв катастрофы. В российском посольстве в Иране выясняют, были ли на борту рухнувшего самолета россияне.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео первых минут после крушения украинского Boeing-737 под Тегераном.