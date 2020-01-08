Видео первых минут после крушения украинского Boeing-737 под Тегераном

Очевидцы опубликовали в сеть видео первых минут после крушения украинского Boeing-737 в Иране. На кадрах видно, что повсюду лежат горящие обломки воздушного судна.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь».

На борту рухнувшего Boeing-737 находились 167 пассажиров. Предварительно, все погибли.

В настоящий момент тушение горящих обломков воздушного судна продолжается. Списки жертв катастрофы устанавливаются. Российское посольство в Иране выясняет, были ли на борту рухнувшего самолета россияне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.