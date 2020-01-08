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Минированию в Одессе подверглись аэропорт, управление СБУ и еще ряд объектов

, 11:30 | Марина Неруцких 97

После ЧП в одесском аэропорту проведена эвакуация сотрудников и посетителей воздушной гавани, ведется проверка территории вокзала.

Фото: Wikimedia / Shckwrkr1111

Одесская полиция проверяет информацию о минировании ряда значимых объектов на территории города. В числе исследуемых зданий: Международный аэропорт «Одесса», Одесский городской совет и управление Службы безопасности Украины. Об это сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт областной полиции.

«Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение — Международный аэропорт Одесский городской совет и СБУ. Сейчас указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями», — говорится в сообщении.

Между тем стали известны подробности «минирования» аэропорта Одессы.

По словам советника начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслана Форостяка, неизвестный злоумышленник на микроавтобусе ворвался на территорию воздушной гавани, водитель протаранил своим транспортным средством въезд в терминал, сбив шлагбаум, после чего вышел из машины и начал кричать о минировании аэропорта. Мужчина был в балаклаве и куртке с надписью «Совесть». Злоумышленник задержан.

«Заведомо неправдивое сообщение об опасности — это уголовное правонарушение, вместе с хулиганством, думаю, у этого шутника будет веселое Рождество», — написал Форостяк в своем Facebook.

Ранее 5-tv.ru сообщал о «минировании» терминала аэропорта Одессы.

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